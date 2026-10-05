La Oficina de Recaudación de Castellón estrenará nuevas instalaciones para mejorar la atención

La Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Castellón, situada en la calle Gobernador, estrenará antes de que termine la primera quincena de octubre unas instalaciones completamente remodeladas. La actuación busca mejorar la atención a la ciudadanía, agilizar los trámites y acabar con las colas que hasta ahora obligaban a algunos usuarios a esperar su turno en la calle.

Uno de los principales cambios será la ampliación de la zona de espera, que prácticamente duplicará su superficie. El concejal de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano, Juan Carlos Redondo, asegura que la reforma responde a la necesidad de ofrecer un servicio más cómodo, rápido y eficiente. Las obras se han ejecutado además sin interrumpir la atención al público.

La remodelación coincide con la implantación de una nueva herramienta informática de recaudación, que permitirá realizar más gestiones a través de la Sede Electrónica y reducir así la necesidad de acudir presencialmente a la oficina. El Ayuntamiento destaca también que las empresas encargadas de los trabajos son de Castellón y que se han utilizado materiales cerámicos de la ciudad.