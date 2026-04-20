La ocupación hotelera en Castellón alcanza el 68,4% en la primera quincena de abril

La provincia de Castellón ha registrado una ocupación hotelera del 68,4% durante la primera quincena de abril, según los datos de la patronal hotelera Hosbec, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al mismo periodo del año anterior.

La organización ha señalado que este crecimiento, aunque moderado, está influido por el efecto de la Semana Santa, que en el destino castellonense se concentra de forma más gradual en determinados momentos.

El mercado nacional continúa siendo el principal sostén del sector, con un peso del 78,7% de la demanda total. En el ámbito internacional, el principal emisor es Reino Unido, con un 4,5%, seguido de Francia, mientras que otros países europeos como Portugal, Italia y Alemania mantienen cuotas más reducidas.

Hosbec destaca también la presencia de mercados de largo radio como Estados Unidos y Colombia, que, aunque todavía minoritarios, reflejan una ligera diversificación de la demanda turística.

De cara a la segunda quincena de abril, las reservas se sitúan en el 63,8%, lo que apunta a una continuidad en niveles de ocupación similares y a una estabilidad en el arranque de la temporada de primavera.