Nomadom activa un nuevo ecosistema de trabajo flexible en pleno corazón de Valencia

Nomadom Cospaces ha puesto ya en funcionamiento su nuevo edificio de oficinas premium en la calle Músico Peydró, un enclave estratégico a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento. Lejos de tratarse solo de una apertura, el inicio de actividad llega acompañado de un dato que refleja el dinamismo del mercado valenciano: el espacio arranca con más de la mitad de su ocupación, señal evidente de la creciente demanda de entornos de trabajo flexibles y bien equipados en la ciudad.

El inmueble, gestionado de forma integral por Nomadom, se distribuye en seis plantas capaces de adaptarse a distintas necesidades empresariales, desde equipos reducidos hasta compañías que requieren una planta corporativa de uso exclusivo. Las zonas comunes, amplias y luminosas, conviven con un gimnasio privado y una azotea diseñada como espacio de encuentro, trabajo informal y networking, reforzando un concepto en el que prima la comodidad, la funcionalidad y la interacción entre profesionales.

Alejandro Benet, director de Nomadom Cospaces, ha subrayado que este proyecto “marca un paso más en la consolidación de nuestro modelo en Valencia. Empezar con más de la mitad de los puestos ya ocupados demuestra el interés creciente por espacios de trabajo flexibles, bien situados y con servicios de alto nivel”. Para la compañía, este interés no solo confirma la buena acogida de su propuesta, sino que también evidencia la transformación del tejido empresarial valenciano hacia modelos más ágiles y colaborativos.

La comunidad profesional de Músico Peydró comienza a tomar forma desde los primeros días, en línea con el espíritu colaborativo que caracteriza a Nomadom. La compañía impulsa un programa de actividades orientado a fomentar la formación, el bienestar y la conexión entre profesionales, que incluye iniciativas desarrolladas en colaboración con Les Mills y otras propuestas pensadas para generar sinergias y fortalecer las relaciones dentro del ecosistema de trabajo.