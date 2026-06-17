Nealis ha sido galardonada con el Premio Dircom Ramón del Corral en la categoría de Rebranding, en reconocimiento a su proceso de transformación de marca. El proyecto, que supuso la evolución del histórico Grupo Gimeno hacia un nuevo holding corporativo bajo la marca Nealis, ha sido destacado por su capacidad para impulsar una nueva etapa de crecimiento y unificar a sus compañías bajo una identidad y propósito comunes.

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) celebró este martes en Madrid la 9ª edición de los Premios Dircom Ramón del Corral, en la que se reconocieron 24 proyectos de comunicación corporativa, institucional y de marca desarrollados y difundidos en España. Estos galardones están considerados entre los más relevantes del sector en el país y distinguen la excelencia y las mejores prácticas en comunicación corporativa.

Nealis, reconocida como Rebranding del Año en los Premios Dircom Ramón del Corral | Nealis

Con cerca de 300 candidaturas presentadas, Nealis fue distinguida como rebranding del año. Entre las compañías también premiadas en esta edición figuran Sabadell, Choví, BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Repsol, Aqualia, Ecoembes, ESIC, Ilunion, Moeve o Naturgy, entre otras.

“Recibir este premio de Dircom es un inmenso orgullo y el reconocimiento al talento interno, capaz de formar parte de un proceso de transformación valiente y estratégico”, afirma Carolina Beguer, directora corporativa de Comunicación de Nealis. “Nealis nació como la respuesta a ese desafío: una marca que no solo mira al futuro, sino que ordena nuestro presente y proyecta nuestra verdadera escala y ambición. Este galardón confirma que hemos contado esa historia con éxito”.

Este rebranding se enmarca en el Plan Estratégico de la compañía, que contempla alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación en 2030, y se presenta como un activo clave para su crecimiento. El proyecto ha contado con el acompañamiento de las agencias Summa (branding), Prodigioso Volcán (narrativa y plataforma de marca) y Rosebud (campaña de lanzamiento).