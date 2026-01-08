El MUCC cierra 2025 con más de 56.000 visitantes en sus sedes museísticas

Los espacios culturales que forman parte del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) han registrado un total de 56.449 visitantes en 2025, según la memoria anual de actividades elaborada por los técnicos del MUCC.

Los cuatro espacios más concurridos han sido el Museo Etnológico, con 15.830 personas; el Campanario de la Vila, con 14.443; el Refugio Antiaéreo, con 11.878, y el Centro de Interpretación del Castell Vell, con 5.887 visitantes.

Por primera vez, la Casa Matutano supera en espectadores a “El Fadrí”, sumando 3.944 visitas en solo un año. Este aumento se atribuye al respaldo de la colección permanente, exposiciones temporales y eventos como el ciclo musical “Arrels”.

En conjunto, el público femenino ha superado al masculino, con 29.686 mujeres frente a 26.763 hombres. El Museu de la Mar ha recibido 2.292 visitas, mientras que la Villa Romana de Vinamargo ha contabilizado 1.687, consolidando las cifras del año anterior.

Las exposiciones del “Año Porcar” han contado con 3.414 espectadores, y los itinerarios y visitas guiadas, como “Espacios de memoria”, “Ermitas de Castelló”, “Muralla Medieval” o “Mujeres Inmortales, cementerio de San José”, han reforzado la oferta cultural de la ciudad.

Desde el área de Cultura han destacado “unas cifras que ya forman parte de la historia cultural de Castelló” y han agradecido “el enorme trabajo de técnicos, guías y dirección del MUCC, así como al público, que tiene la última palabra”.