Comienzan el 12 de enero las obras de reparación del trazado del TRAM de Castellón de la Plana

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación ha iniciado los trabajos previos a las obras de reparación integral de la plataforma del TRAM de Castellón de la Plana, que comenzarán el lunes 12 de enero en el bucle central del trazado urbano. La actuación, con una inversión de 1,3 millones de euros financiada íntegramente por la Generalitat, permitirá renovar completamente el carril y la plataforma del TRAM en el centro de la ciudad, sustituyendo el actual pavimento de adoquín de hormigón por un firme flexible de mezcla bituminosa con acabado similar al existente, mejorando así el comportamiento de la infraestructura sin alterar la estética urbana.

Las obras se ejecutarán en el marco del contrato de conservación de infraestructuras de transporte de la Generalitat y serán realizadas por la empresa BECSA. El proyecto se desarrollará en dos fases para minimizar las afecciones al tráfico y a la actividad ciudadana: la primera fase se extenderá del 12 de enero al 26 de febrero y se detendrá durante las Fiestas de la Magdalena, mientras que la segunda comenzará el 13 de abril, tras Semana Santa y Pascua, y finalizará a finales de mayo. La actuación abarca unos 1.445 metros lineales y más de 6.000 metros cuadrados, afectando a vías clave como la avenida Rey Don Jaime, calle Zaragoza, Puerta del Sol, Gasset, Gobernador y la plaza Cardona Vives, e incluye también la renovación del drenaje, los sistemas de guiado del TRAM y otros servicios afectados.

Durante las obras se habilitarán desvíos provisionales tanto para el tráfico rodado como para el TRAM, debidamente señalizados. En la primera fase, las afecciones se concentrarán en el sentido Grao–UJI en varias calles del centro, mientras que en la segunda se producirán cortes en ambos sentidos, especialmente en el trayecto UJI–Grao, con recorridos alternativos por rondas y calles principales. Desde la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón se ha destacado que la planificación tiene en cuenta grandes eventos de la ciudad y que la actuación supone una mejora clave para la movilidad urbana, además de la incorporación de nuevos vehículos eléctricos más modernos y silenciosos para el servicio del TRAM.