Las rebajas de enero generarán más de 1.500 contratos en la provincia Castellón, según Randstad

Las rebajas de enero generarán más de 15.000 contratos en la Comunitat Valenciana, un 6.9 por ciento más que el año anterior, según las previsiones de Randstad para la campaña de rebajas de enero y febrero de 2026 en los sectores del transporte y la logística además del comercio.

Por provincias, Castellón liderará el crecimiento, con un 11,2 por ciento más de contratos, con 1.495 firmas; seguida de Valencia, con 9.005 contratos (+10,4%), mientras que Alicante retrocederá un 0,4%, y generará 4.760 contrataciones.

"La contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos más importantes del año", ha destacado Ana Hervás, directora general de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad.

A nivel nacional, la Comunitat Valenciana se posiciona como la segunda región con el mayor crecimiento porcentual, solo superada por La Rioja, con 8,9% más. Les siguen Castilla-La Mancha (5,8%) y Canarias (5%). En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, y acumulan en conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

Las bajas temperaturas animan a comprar prendas de invierno y deportes en una campaña que empieza de momento con buen pie en Castellón. Se esperan menos aglomeraciones en tiendas por el auge de la venta on line y una media de gasto mayor que el año pasado con unos 100 euros de presupuesto por persona.

Las organizaciones de consumidores hacen un llamamiento a los usuarios para que comparen precios anteriores y rebajados y hagan una lista de sus necesidades antes de lanzarse a comprar en rebajas.