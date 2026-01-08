Castellón se convierte en la capital de la moda este sábado con MODAVISIÓN 2026

La ciudad de Castellón acogerá este sábado, 10 de enero, la presentación oficial del cartel de MODAVISIÓN Castellón 2026, el evento internacional de moda que se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo. La actividad, organizada por la concejalía de Comercio y Consumo junto a Somnis Events, tendrá lugar en la calle Alloza, de 17.00 a 19.00 horas, y será abierta al público.

Bajo el lema “MODA VIVA: la alta costura abandona el escaparate y toma la calle”, la iniciativa busca acercar la moda al entorno urbano, integrando a los comercios locales en la experiencia. Modelos que inicialmente aparecerán como maniquíes en escaparates y mobiliario urbano cobrarán vida, sorprendiendo a peatones y convirtiendo la calle en una pasarela viva sin escenarios convencionales.

El evento contará con la participación de diseñadores vinculados a MODAVISIÓN, como Pedro Salero y Jaime Piquer, y de referentes locales como Higinio Mateu y Adelina Vargas. La firma Félix Ramiro protagonizará la moda masculina, aportando un toque contemporáneo y elegante al proyecto.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, destacó que la iniciativa refuerza “la imagen de Castellón como ciudad creativa y comprometida con su tejido comercial” y permite generar contenido audiovisual y mediático que potencia la proyección cultural y turística de la ciudad.

La asociación Espai Comercial, que agrupa a numerosos comercios del centro, colabora en la acción. Su presidenta, Charo Brocal, subrayó que “MODAVISIÓN permite generar experiencias urbanas innovadoras que integran la moda en la vida cotidiana y benefician al comercio local”.

MODAVISIÓN Castellón 2026 se consolida así como un evento capaz de generar impacto real en la ciudad, combinando moda, cultura y comercio, y posicionando a Castellón como un referente creativo e innovador a nivel nacional e internacional.