Més de 8.600 alumnes de Vila-real s´incorporen a les aules de forma escalonada

Els centres educatius de Vila-real han començat a rebre des d´ahir dilluns als 8.621 alumnes dels col•legis i instituts de la ciutat que s'incorporen a les classes, de forma escalonada, en una tornada marcada per l'esforç per a garantir la màxima seguretat i normalitat possibles en aquesta situació de crisi sanitària.

Al llarg de la setmana, s'aniran incorporant els 8.621 alumnes matriculats en el curs 2020-2021. El total d'alumnat del municipi està dividit en els diferents nivells educatius: 1.418 xiquets i xiquetes en educació Infantil, 3.040 en educació Primària; 2.430 estudiants en educació Secundària; 1.034 en Batxillerat i 699 en Formació Professional.

La Generalitat Valenciana ha realitzat una dotació extraordinària de 250.940 euros per a Vila-real, destinant 170.961 euros per a despeses de funcionament ocasionats per la COVID-19 i 79.079 euros per a l'organit-zació d'activitats extraescolars. A més, ha reforçat la plantilla del professorat contractant 31 docents per als centres públics i concertats del municipi.