El Mercado Central de Castellón inicia este finde semana su traslado al mercado provisional de Santa Clara

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha anunciado que el traslado de la actividad del Mercado Central de Castellón al nuevo mercado provisional de la plaza de Santa Clara comenzará de manera escalonada el próximo sábado 31 de enero por la tarde y se prolongará hasta el miércoles 11 de febrero. Durante este periodo, no habrá actividad de venta en ninguno de los dos espacios para facilitar la mudanza.

Para facilitar el proceso, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vendedores los servicios de la UTE que ejecuta las obras, encargada de trasladar los elementos de cada parada al mercado provisional. Además, se permitirá el acceso de vehículos autorizados a la Plaza Mayor para agilizar la mudanza.

En cuanto a los gastos adicionales que puedan derivarse del traslado, el concejal indicó que se están estudiando líneas de ayuda para cubrirlos, con el objetivo de que el cambio afecte lo menos posible a los vendedores. También se aplicarán medidas fiscales, como la suspensión del canon anual 2026 para las paradas que lo tengan establecido y la prórroga de un año en la concesión para las que dispongan de un canon de duración superior.

Toledo destacó que estas medidas reflejan el compromiso del Ayuntamiento con los vendedores y subrayó que la reforma del Mercado Central es “el proyecto de ciudad más importante de la legislatura”, que se lleva a cabo **a través del diálogo, la coordinación y la escucha activa con todos los implicados”.