Médicos especialistas de Vithas alertan sobre el impacto de los hábitos diarios en la salud digestiva

Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, especialistas de los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana han destacado la importancia de mantener hábitos saludables para prevenir problemas gastrointestinales y mejorar la calidad de vida.

Los expertos señalan que molestias frecuentes como la hinchazón abdominal, los gases, la pesadez digestiva o las alteraciones del ritmo intestinal pueden mejorar con pequeños cambios en la rutina diaria. Entre las recomendaciones destacan respetar los tiempos digestivos, evitar comer constantemente, realizar cenas ligeras y tempranas, además de masticar bien y comer sin prisas ni distracciones.

Asimismo, los especialistas subrayan la importancia de mantener una alimentación equilibrada, basada en productos frescos y de origen vegetal, reduciendo el consumo de ultraprocesados, azúcares, alcohol y bebidas azucaradas para favorecer una microbiota intestinal saludable.

Además de la alimentación, factores como el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, el mal descanso y el alcohol también influyen directamente en la salud digestiva. Por ello, recomiendan practicar ejercicio físico de forma regular, dormir bien y controlar el estrés.

Los profesionales también recuerdan la necesidad de acudir al especialista ante señales de alarma como sangre en las heces, dolor abdominal persistente, vómitos, dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicable o cambios prolongados en el hábito intestinal. Del mismo modo, destacan la importancia de participar en campañas de prevención y diagnóstico precoz mediante pruebas como el test de sangre oculta en heces.