Más de 25 empresas valencianas participan en el VII Congreso Nacional de Áridos en Córdoba

Más de 25 empresas valencianas del sector de la industria extractiva están presentes en el VII Congreso Nacional de Áridos, que se celebra hasta mañana, viernes 24 de octubre, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba.

Ana Barella, gerente de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana (ARIVAL), ha destacado la amplia participación valenciana: “Hemos logrado reunir a más de 40 participantes y hemos podido asistir a casi todas las sesiones del congreso. Además, hemos contado con alumnos del ciclo medio de Técnico en Excavaciones y Sondeos de FP Dual, mostrando el esfuerzo del sector para atraer talento y asegurar el relevo generacional”.

Por su parte, Alfredo Marmaneu, presidente de ARIVAL, ha subrayado la importancia estratégica del sector: “Los áridos son fundamentales para la sociedad. Enfrentamos retos clave como la atracción de talento y la mejora de la competitividad. Este congreso está siendo un éxito en todos los aspectos”.

Durante la cita se celebró la mesa sectorial de la administración, con la participación de directores generales y jefes de servicio de las 17 comunidades autónomas. Por la Comunitat Valenciana asistieron Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas; Matías Mas, jefe de Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; y Emili Gombau, jefe de Residuos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Argüelles señaló que “este sector estratégico es fundamental para el día a día y su cercanía a los puntos de consumo es clave para ser competitivos. El sector se está modernizando y haciendo un gran esfuerzo por integrarse en la sociedad, respetando el medio ambiente. Desde la administración apoyamos este proceso y queremos mejorar la comunicación para que la ciudadanía entienda la importancia de esta industria para el avance social”.

El congreso también acogió la entrega de los Premios Fundación Minería y Vida, que reconocieron al Instituto Tecnológico de la Cerámica, Sibelco, la cantera Vega de Moll y la cantera Carasoles por sus iniciativas para atraer talento mediante la Formación Profesional.

Con más de 1.100 congresistas y la participación de delegaciones de cerca de 30 países, el VII Congreso Nacional de Áridos se presenta como un evento clave para la industria extractiva europea y mundial. Bajo el lema “Áridos 2025, esenciales y estratégicos para el desarrollo sostenible”, el congreso reafirma el papel fundamental de los áridos en el futuro económico y ambiental.

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), ADIF y más de 70 organizaciones, junto con una exposición comercial con más de 60 empresas participantes.