Marta Barrachina defiende al sector cerámico y exige un plan de emergencia para la cogeneración

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, junto al diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha mostrado su apoyo al sector cerámico durante su reciente visita al Parlamento Europeo en Bruselas.

Barrachina ha afirmado que “nuestro apoyo a uno de los sectores clave de la economía de nuestra provincia es incondicional, porque apostar por la cerámica es apostar por el desarrollo de la provincia y por la generación de empleo y oportunidades. Por ello, le exigimos al Gobierno de España que actúe de manera firme y eficaz”.

El Gobierno Provincial ha promovido una moción que se someterá al próximo pleno de la Diputación, con el objetivo de que el Ejecutivo central, en coordinación con los sectores afectados y la Generalitat, adopte medidas de apoyo a la industria cerámica y a la cogeneración industrial.

Según la Diputación, el sector cerámico es de primer orden mundial, con más del 75% de fabricantes españoles siendo pequeñas y medianas empresas, y genera más de 70.000 empleos industriales. Sobre la cogeneración, Barrachina ha insistido: “Para la competitividad y el futuro del sector eléctrico y del sector industrial en España, es necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se implique en la consolidación y el desarrollo de la cogeneración industrial, que brinda servicios esenciales al conjunto del sistema eléctrico y energético de nuestro país”.

La moción plantea modificar la normativa de retribución regulada para garantizar que las plantas de cogeneración no pierdan ingresos, crear un marco de inversión mediante subastas de hasta 1.200 megavatios, extender la retribución regulada, agilizar pagos y facilitar la hibridación de los sistemas energéticos. Además, se solicita al Gobierno central que presente el Libro Blanco sobre Energía e Industria, reconozca la especificidad de los sectores intensivos en calor y apoye la financiación europea para la descarbonización industrial.

Barrachina ha subrayado también que “desde la institución provincial volvemos a alzar la voz en defensa de uno de los sectores estratégicos para nuestra provincia como es el cerámico, principal motor económico y generador de empleo en Castellón” y que la cogeneración es “vital para la competitividad del sector azulejero, ya que permite el aprovechamiento simultáneo del calor y el autoconsumo eléctrico”.