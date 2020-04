L'Ajuntament de Vila-real unificarà els mercats davant els jutjat i només dissabte

La Conselleria de Sanitat ha publicat les condicions per a l´obertura de mercats de venda no sedentària de productes de primesa necessitat.

La Regidoria d'Economia té previst reprendre el mercat de venda no sedentària de productes alimentaris i de primera necessitat , tant dels dimecres, dijous i divendres, però únicament en dissabte al matí i en una ubicació diferent a l'habitual, l´aparcament enfront dels jutjats perquè “és un espai fitat on es pot controlar l´entrada i l´eixida de persones, també l´aforament compleix amb els requisits que estableix la conselleria de sanitat “, tal i com ha explicat el regidor d´Economia, Xus Madrigal en el ple celebrat aquest matí.

Aquesta decisió es produeix després de la publicació de la resolució de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, en la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per la COVID-19.

L'àmplia superfície del recinte permetrà també complir les mesures de seguretat quant a les distàncies que haurà d'haver-hi entre els llocs de venda. L'espai també compta amb banys públics i existeix una parada de l'autobús urbà gratuït Groguet.