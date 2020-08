L´Ajuntament de Vila-real reforçarà l´entrada i eixida als colegis

L'Ajuntament de Vila-real treballa per a donar resposta a les necessitats dels centres escolars de la ciutat amb la finalitat de garantir el control i la seguretat en els accessos, complint amb les mesures de prevenció per la COVID-19 establides per les autoritats sanitàries de cara a l'inici del nou curs escolar. Les regidories d´Educació, Seguretat Ciutadana i Serveis Públics són els encarregats de coordinar les peticions realitzades pels centres educatius per millorar dels constrols d´accessos als centres educatius.

Per complir amb les mesures de seguretat, en moltes de les instal•lacions educatives de la ciutat s'haurà d'habilitar nous punts d'entrada i eixida per a assegurar el compliment de les mesures de prevenció sanitària com la distància social i evitar aglomeracions. Des de l'Ajuntament ja s'estan fent treballs per a instal•lar tanques en alguns d'aquests nous accessos.

També s´estudia, amb la plantilla de policia local existent, major presencia d´agents a les portes dels centres.

Durant aquetsa setmana l'Ajuntament mantindrà un nou contacte amb els centres educatius per a anar avaluant les mesures a adoptar.