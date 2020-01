L´abonament de les Arts Escèniques inclou descomptes per als joves estudiants

La Regidoria de Cultura ha llançat la programació de les arts escèniques, per als mesos de febrer i març, coneguda com Abonament, mantenint el preu habitual de 45 euros, i creant, com a novetat, una entrada amb un preu reduït de 3 euros, destinada especialment als i les joves estudiants.

L'entrada destinada als i les estudiants de Vila-real, pot adquirir-se presentant el carnet d'estudiant o la inscripció a qualsevol de les escoles municipals de Vila-real, incloent les de dansa contemporània i teatre o l'escola de la Unió Musical La Lira.

La programació de l’Abonament compta amb sis obres teatrals. La primera d´elles , l´1 de febrer, Grad de teatre de la Resistència. La companya Olympia Metropolitana apropa el segon espectacle de l´abonament, Per davant i per darrere. També una adaptació al clàssics valencià de Tirant lo Blanc. A més la quarta proposta és Todas hieren y una mata , una comèdia de Ay Teatre. Les dos ultimes propostes són Chucho, d´una companya segorbina, i We love Queen, de la companya Yllana.

L'abonament general per a assistir a totes les obres es manté en 45 euros i el preu per funció varia de 12 a 18 euros. El període de renovació de l'Abonament és del 20 al 23 de gener, i el de noves inscripcions del 24 al 29 de gener, durant l'horari d'oficina de l'Auditori Municipal.