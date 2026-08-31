Juan Ripollés, Alta Distinción de la Diputación Castellón

La Diputación de Castellón concederá su Alta Distinción al artista castellonense Juan Ripollés durante el acto del Día de la Provincia, que se celebrará el próximo 2 de octubre en Figueroles. La institución reconoce así la trayectoria de un creador que continúa trabajando en su refugio de Mas de Flors y cuya obra ha alcanzado proyección internacional.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha definido a Ripollés como un artista "global" y ha destacado su trayectoria de más de medio siglo. La institución provincial considera que su producción artística representa un símbolo de la identidad de Castellón y una aportación destacada a la cultura de la provincia.

Ripollés ha mostrado su agradecimiento por un reconocimiento que pone en valor su relación con su tierra natal y su extensa trayectoria. Barrachina ha señalado que el galardón supone "un deber de esta provincia" y pretende reflejar "el cariño que Castellón le profesa y el valor que su obra atesora".