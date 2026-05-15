Jesús Lancis, elegido rector de la UJI con un mensaje de escucha y responsabilidad

Jesús Lancis ha sido elegido nuevo rector de la Universitat Jaume I tras obtener el 86,32% del voto ponderado en las elecciones celebradas este jueves, según los resultados provisionales difundidos por la Junta Electoral. De las 16.638 personas que integraban el censo, participaron un total de 2.850 votantes, de los cuales 2.538 respaldaron la candidatura de Lancis y 312 emitieron su voto en blanco. La proclamación definitiva de los resultados tendrá lugar el próximo 21 de mayo de 2026.

El respaldo al nuevo rector ha sido mayoritario en todos los sectores de la comunidad universitaria. Lancis logró el 83,20% de los votos entre el personal docente e investigador permanente; el 84,09% entre el profesorado no permanente a tiempo completo; el 89,02% en el colectivo de profesorado asociado y sustituto; y el 91,76% entre el estudiantado. Tras conocerse los resultados, el rector electo agradeció el apoyo recibido y aseguró que esta confianza “refuerza el proyecto” presentado para afrontar los retos de futuro de la universidad “desde la escucha y la responsabilidad”.

En paralelo, las elecciones al Claustro de la UJI han configurado un órgano con 139 representantes, uno menos de los previstos inicialmente por la falta de candidaturas en uno de los sectores de investigación. La candidatura Candidatura per l’UJI ha sido la fuerza más votada con 65 claustrales, mientras que Som Estudiants obtuvo 27 representantes en el sector estudiantil y Canvi logró 10. En el colectivo del personal técnico, de gestión y administración, la candidatura Un Pas Endavant consiguió nueve representantes. La participación en los comicios a Rectorado superó el 70% entre el profesorado permanente y el 67% en el PTGAS, aunque entre el estudiantado se situó en el 10,93%.