Investigan a un vecino de Alquerías del Niño Perdido por la muerte de su perro

La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años de Alquerías del Niño Perdido como presunto responsable de un delito contra los animales, tras la muerte de su perro, que habría permanecido durante meses en la terraza de una vivienda sin acceso a comida ni agua.

La investigación, desarrollada por el SEPRONA de Burriana en colaboración con la Policía Local, comenzó el pasado mes de abril tras recibir un aviso por un fuerte olor procedente de un domicilio. Los agentes localizaron al animal en una situación muy precaria y rodeado de excrementos.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia determinó que el fallecimiento estaría relacionado con una situación prolongada de abandono y falta de cuidados básicos. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de Nules, que determinará las posibles responsabilidades penales.