La IGP Castelló reúne al sector del vino en la IV Mostra de Vins per a professionals en Les Aules

La Indicación Geográfica Protegida Castelló organiza el próximo lunes 18 de mayo la IV Mostra de Vins per a professionals, una cita ya consolidada dentro del calendario vitivinícola provincial que tendrá lugar en el Espai Cultural Obert Les Aules, en Castellón de la Plana, entre las 17:00 y las 21:00 horas.

El encuentro está dirigido exclusivamente a profesionales del sector del vino, como representantes de bodegas, restauración, distribución, sumillería, comercio especializado y otros prescriptores. El acceso será mediante acreditación previa.

La muestra reunirá a las bodegas amparadas por la IGP Castelló, en un formato diseñado para favorecer el contacto directo, el intercambio comercial y la presentación de nuevas añadas y proyectos.

Un espacio consolidado para el vino castellonense

La Mostra de Vins per a professionals nació en 2023 con el objetivo de dar visibilidad a los vinos de la provincia y fortalecer el vínculo entre productores y profesionales del sector. Desde entonces, el evento ha ido creciendo en participación y relevancia.

Tras su primera edición en el Real Casino Antiguo de Castellón, el certamen se trasladó al Espai Cultural Obert Les Aules, donde ha consolidado su carácter profesional y su papel como punto de encuentro clave para el sector.

Promoción del producto local y nuevas oportunidades

La IV edición permitirá a las bodegas participantes presentar sus vinos más recientes y reforzar la relación con quienes los prescriben, comercializan y sirven en el canal horeca y en tiendas especializadas.

La IGP Castelló destaca que este tipo de iniciativas son fundamentales para seguir impulsando la presencia del vino castellonense en cartas de restaurantes, espacios gastronómicos y mercados especializados, así como para reforzar su identidad ligada al territorio.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana y la Unión Europea, instituciones que respaldan la promoción del sector vitivinícola provincial.

Un sector en evolución

La IGP Castelló, que agrupa actualmente a 12 bodegas de distintas comarcas de la provincia, se encuentra en un momento de impulso tras la aprobación del pliego de condiciones para avanzar hacia la futura Denominación de Origen Protegida Castellón.

Con esta cuarta edición de la Mostra, el sector refuerza su apuesta por la calidad, la profesionalización y la proyección de los vinos elaborados en la provincia.