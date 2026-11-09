Los hoteles de Castellón aumentan un 12,5% sus ingresos por habitación durante el verano

Los hoteles de la provincia de Castellón han cerrado el verano con un incremento del 12,5% en sus ingresos por habitación disponible, según el último informe HOSBEC Hotel Monitor, correspondiente al tercer trimestre de 2026. El ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) se ha situado en 106,5 euros, frente a los datos del verano de 2025.

La evolución de Castellón supera la registrada en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde la rentabilidad hotelera ha aumentado un 8,5%, hasta alcanzar los 114,3 euros por habitación disponible. Por provincias, Castellón presenta el segundo mayor crecimiento, solo por detrás de Valencia, que registra una subida del 12,9%. Alicante, por su parte, experimenta un incremento del 5,9%.

Por destinos turísticos, destaca especialmente Peñíscola, que encabeza las subidas en la Comunitat Valenciana con un aumento del 16,8% y unos ingresos de 119,8 euros por habitación disponible. Estos resultados reflejan la evolución positiva de la rentabilidad del sector hotelero castellonense durante los meses de julio, agosto y septiembre, según los datos recopilados por HOSBEC a partir de las estadísticas del INE y de sus propios registros de ocupación.