El Hospital Vithas Castellón inaugura su nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso

El Hospital Vithas Castellón ha puesto en marcha su nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), un espacio específicamente diseñado para atender a pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas que no requieren hospitalización. Esta apertura se enmarca dentro del plan de ampliación y modernización del centro, orientado a mejorar la capacidad asistencial y ofrecer unas infraestructuras sanitarias renovadas y de alta calidad a la provincia de Castellón.

Una de las principales novedades de esta actuación es la recuperación y puesta en funcionamiento de un quirófano adicional que hasta ahora no estaba en uso. Su incorporación a la actividad quirúrgica permitirá reforzar la capacidad operativa del hospital, incrementar el volumen de intervenciones y optimizar la planificación de los procedimientos ambulatorios.

La nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso cuenta con un circuito asistencial completo, estructurado en áreas diferenciadas de admisión, preparación preoperatoria, recuperación posoperatoria y altas. Todo el espacio ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un entorno funcional, confortable y seguro, adaptado a las necesidades de los pacientes.

Las personas que se someten a una cirugía ambulatoria pueden realizar todo el proceso en un mismo espacio, reduciendo tiempos de espera y mejorando de forma notable su experiencia asistencial.

Según el director médico del Hospital Vithas Castellón, Jesús Merino, “La nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso refuerza nuestro compromiso con la mejora continua y con ofrecer la mejor atención posible. Nos permite concentrar todas las fases de una intervención sin ingreso en un único espacio, haciendo el proceso más ágil y sencillo tanto para los pacientes como para los profesionales, siempre con cercanía, comodidad y seguridad”.

La reapertura del quirófano asociado a esta unidad contribuirá además a descongestionar otros espacios, optimizar los recursos disponibles y mejorar la organización de los circuitos quirúrgicos, permitiendo una respuesta más eficiente ante la creciente demanda de cirugía ambulatoria.