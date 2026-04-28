El Hospital Provincial de Castellón incorpora cinco técnicos de Radioterapia

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha reforzado su servicio de Radioterapia con la incorporación de cinco nuevos técnicos especialistas, lo que permite aumentar la plantilla hasta los 20 profesionales en esta área clave del tratamiento oncológico.

Esta ampliación de personal responde al objetivo de mejorar la capacidad asistencial y ofrecer una respuesta más ágil a la creciente demanda de pacientes que requieren tratamientos de radioterapia en la provincia.

Desde la llegada de estos nuevos profesionales, hace algo más de un mes, el centro ha registrado un incremento del 20% en la actividad, logrando atender a todos los pacientes que necesitan este tipo de tratamiento sin listas de espera en la actualidad.

El Hospital Provincial de Castellón, referente oncológico en la provincia, dispone de tres aceleradores lineales de última generación que permiten administrar tratamientos de alta precisión, actuando directamente sobre los tumores y minimizando el impacto en los tejidos sanos.

Además, la incorporación de este refuerzo de personal ha hecho posible la puesta en marcha de un nuevo turno asistencial vespertino, lo que permite organizar la actividad en tres turnos de mañana y dos de tarde. En total, se atiende a una media de unos 110 pacientes diarios.

En paralelo, el servicio ha incorporado un sistema de radioterapia guiada por superficie, una tecnología avanzada que permite monitorizar en tiempo real la posición del paciente durante el tratamiento, mejorando así la precisión y la seguridad clínica.

Según ha destacado el jefe del servicio de Radioterapia, Carlos Ferrer, esta innovación supone además un avance en la experiencia del paciente, ya que reduce la necesidad de tatuajes permanentes utilizados tradicionalmente para la localización del tratamiento.

“Se trata de una técnica que nos permite avanzar hacia tratamientos menos invasivos, con menor impacto estético y emocional para los pacientes”, ha señalado Ferrer.