El Hospital General participa en un estudio mundial sobre prevención de la aterosclerosis

El Servicio de Cirugía Vascular del Hospital General Universitari de Castelló ha participado en un estudio multicéntrico internacional en el que se ha concluido que la proteína TXNDC5 juega un importante papel en la prevención de la aterosclerosis, una de las patologías con mayor prevalencia y altas tasas de morbilidad y mortalidad humana.

La doctora Francisca García-Fernández, especialista en Cirugía Vascular y todo el equipo, conjuntamente con la doctora Esther Roselló-Sastre, especialista en Anatomía Patológica, han publicado en la revista Sciencie Advances el trabajo Targeting mechanosensitive endothelial TXNDC5 to stabilize eNOS and reduce atherosclerosis in vivo junto con otros 14 profesionales de las universidades de Chicago y Taiwan.

Técnicas de nanomedicina

En esta publicación se presentan los resultados alcanzados tras el análisis histológico de diversas muestras de tejido de las arterias carótidas obtenido de pacientes de este hospital y demuestra que los niveles de la proteína TXNDC5 son significativamente más altos en las placas de ateroma (presentes en la enfermedad de aterosclerosis).

Además, mediante técnicas de nanotecnología se ha diseñado un nuevo modelo que permite la eliminación de genes, lo que ha proporcionado manipular los genes que tratan la aterosclerosis. Gracias a este modelo pionero se muestra por primera vez la compresión más profunda por el que dicha proteína interviene en esta enfermedad.

Estos hallazgos son fundamentales para el avance de nuevas terapias para la aterosclerosis.

Qué es la aterosclerosis

La aterosclerosis se produce por la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias sobre las paredes de las arterias formando las placas de ateroma, causantes de su estrechamiento y provocando la obstrucción del flujo sanguíneo, por lo que el resultado de esta investigación reporta un gran interés de cara a la obtención de nuevas terapias para la prevención y el tratamiento de esta patología y de otras enfermedades cardiovasculares.

El estudio se ha publicado recientemente en la revista Sciencie Advances, de alto impacto científico (Q1D1) y pone en valor ante la comunidad científica internacional un nuevo paradigma molecular que comportará beneficios terapéuticos para las personas afectadas por aterosclerosis.