El Hospital General de Castellón trata más de 500 casos con su angiógrafo de última generación

El angiógrafo biplano del Hospital General de Castellón ha superado los 500 procedimientos de neurorradiología intervencionista desde su puesta en funcionamiento en julio de 2023.

En estos tres años, el Servicio de Radiodiagnóstico ha realizado 330 arteriografías cerebrales, más de 70 procedimientos por ictus isquémico, 60 colocaciones de stents carotídeos y 65 embolizaciones de aneurismas cerebrales, además de otras técnicas para tratar malformaciones arteriovenosas y tumores cerebrales.

El equipamiento también se utiliza en tratamientos mínimamente invasivos para pacientes con dolor de columna, como rizólisis, vertebroplastias, herniotomías percutáneas y cifoplastias.

El gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raúl Ferrando, ha destacado el “gran avance que ha supuesto para este hospital y para los pacientes de la provincia de Castellón la incorporación de este angiógrafo biplano”.

Una de las características del equipo es que permite realizar mediante acceso radial, desde una arteria de la muñeca, el 80 % de las arteriografías cerebrales. Según Ferrando, esta técnica permite realizar las intervenciones de forma ambulatoria y “favorecer el regreso del paciente a su domicilio”.

Recientemente, el equipo de Radiología Intervencionista ha recibido unas esculturas de hierro realizadas por el artista valenciano Paco Corell, que representan el árbol vascular cerebral a partir de una angiografía de una paciente intervenida de un aneurisma grave.