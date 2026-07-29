La Guardia Civil se reforzará al coincidir el Arenal Sound con el incendio de Vall d'Uixó

La Guardia Civil va a incrementar sus recursos con la incorporación de agentes de otras provincias, ante el inicio este jueves del Arenal Sound en Burriana (Castellón), donde se espera la llegada de 150.000 personas, y su coincidencia con el incendio forestal de la Vall d'Uixó

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Vall d'Uixó, sobre lo que ha dicho que es un asunto que están tratando ya con la dirección de la emergencia.

"En materia de seguridad, la Guardia Civil va a incrementar los recursos para traerlos de otras provincias" y poder atender tanto la emergencia del incendio como su presencia en el Arenal -que se celebrará hasta el próximo domingo en la playa de Burriana, a unos 18 kilómetros de la Vall d'Uixó-, ha indicado la delegada, quien ha precisado que hay que ver "todas las dimensiones" y lo que tiene que ver con emergencia, bomberos, sanidad o movilidad.

Según ha dicho Bernabé, quien tiene la competencia de materia de organización de eventos en el territorio valenciano, y también el organizador, serán los que tendrán que tratar todas estas cuestiones.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha indicado que siempre que hay un evento como este festival se establece un dispositivo de seguridad y los municipios tienen un plan especial de emergencias, pero "si hubiera alguna circunstancia que pudiera comprometerse" lo tratarían en una reunión con los organizadores.

Valderrama ha asegurado que los organizadores del Arenal Sound están "en constante comunicación con la Conselleria para ir evaluando la situación en cada momento".