La Guardia Civil esclarece siete robos cometidos en Castellón, Valencia y Almería

La Guardia Civil de Almassora ha esclarecido siete delitos contra el patrimonio cometidos en las provincias de Castellón, Valencia y Almería, tras una investigación desarrollada en colaboración con la Policía Local de Almassora y otras unidades del instituto armado. Los hechos están relacionados con varios robos en vehículos y viviendas, además de un robo con violencia e intimidación y un allanamiento de morada, todos ellos con un modus operandi similar.

La investigación se inició en Almassora, donde el presunto autor habría accedido al interior de una vivienda y, al ser sorprendido por el propietario, habría utilizado la violencia para escapar. Tras su detención, las pesquisas permitieron relacionarlo con otros seis delitos investigados en diferentes localidades. En concreto, se le atribuye un robo en el interior de un vehículo en la provincia de Castellón; un allanamiento de morada y un robo con violencia e intimidación en Almassora; dos robos en vehículos y otro en una vivienda en Carcaixent; y un robo con fuerza en el interior de una vivienda en Pulpí.

En la investigación también han colaborado agentes de la Guardia Civil de Carcaixent y Pulpí, que habían investigado hechos de características similares. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.