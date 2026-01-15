SUCESOS

La Guardia Civil detiene a dos hombres por el robo de material valorado en más de 12.000 euros en la Casa de la Cultura de Almassora

Los arrestados, de 58 y 46 años, accedieron en dos ocasiones al edificio en obras tras forzar la valla y una puerta y cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio

Onda Cero Castellón

Castellón |

Casa de la Cultura de Almassora
Casa de la Cultura de Almassora | Ajunt.Almassora

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en las obras de la Casa de la Cultura de Almassora, de donde sustrajeron material y herramientas valorados en 12.017,96 euros.

Los hechos se produjeron los días 14 y 20 de noviembre, cuando los autores accedieron al interior del edificio, que se encuentra en obras, tras cortar la valla exterior y fracturar una puerta. Además del material robado, causaron daños en las instalaciones.

Tras iniciarse la investigación, los agentes realizaron diversas gestiones y técnicas que permitieron identificar a los presuntos responsables, que fueron detenidos los días 12 y 13 de enero. Se trata de dos varones de 58 y 46 años, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Client Challenge

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almassora.

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer