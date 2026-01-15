La Guardia Civil detiene a dos hombres por el robo de material valorado en más de 12.000 euros en la Casa de la Cultura de Almassora

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en las obras de la Casa de la Cultura de Almassora, de donde sustrajeron material y herramientas valorados en 12.017,96 euros.
Los hechos se produjeron los días 14 y 20 de noviembre, cuando los autores accedieron al interior del edificio, que se encuentra en obras, tras cortar la valla exterior y fracturar una puerta. Además del material robado, causaron daños en las instalaciones.
Tras iniciarse la investigación, los agentes realizaron diversas gestiones y técnicas que permitieron identificar a los presuntos responsables, que fueron detenidos los días 12 y 13 de enero. Se trata de dos varones de 58 y 46 años, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.
Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almassora.