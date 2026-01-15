La Guardia Civil detiene a dos hombres por el robo de material valorado en más de 12.000 euros en la Casa de la Cultura de Almassora

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en las obras de la Casa de la Cultura de Almassora, de donde sustrajeron material y herramientas valorados en 12.017,96 euros.

Los hechos se produjeron los días 14 y 20 de noviembre, cuando los autores accedieron al interior del edificio, que se encuentra en obras, tras cortar la valla exterior y fracturar una puerta. Además del material robado, causaron daños en las instalaciones.

Tras iniciarse la investigación, los agentes realizaron diversas gestiones y técnicas que permitieron identificar a los presuntos responsables, que fueron detenidos los días 12 y 13 de enero. Se trata de dos varones de 58 y 46 años, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almassora.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.