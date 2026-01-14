Roban más de 36.000 kilos de Clemenvillas en dos fincas de Betxí, una variedad con alta cotización ahora en el mercado

LA UNIÓ Llauradora ha alertado de una oleada de robos de cítricos en la comarca de la Plana Baixa y ha reclamado un refuerzo de la vigilancia durante la campaña de recolección en todas las zonas productoras de la Comunitat Valenciana.

En los últimos días se han sustraído en Betxí unos 36.000 kilos de mandarina Clemenvilla en dos fincas, una variedad con buenos precios en campo pero con una cosecha un 55% inferior a la pasada, que apenas alcanza las 10.600 toneladas en toda la provincia de Castellón, lo que agrava el impacto económico para los productores.

La organización trasladará estos hechos a la Subdelegación del Gobierno y pide mayor coordinación policial, especialmente del Grupo ROCA, además de reforzar medios humanos y materiales y perseguir el comercio de mercancía robada, ya que solo se esclarece uno de cada cuatro robos en el campo valenciano: en 2024 se registraron 1.333 robos y solo 327 se resolvieron, el 24,5%.

LA UNIÓ también reclama agilizar la presentación de denuncias y anima a los agricultores a denunciar siempre estos delitos para poder combatirlos con mayor eficacia.