El presidente de Aena califica de "penoso" el modelo aeroportuario de Castellón

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha calificado este jueves de "penoso" el modelo aeroportuario de Castellón "que, aparte de que tuvo una inversión inicial a fondo perdido pagado por los contribuyentes valencianos que nunca jamás se va a recuperar, todos los años sigue consumiendo 20 millones de euros".

Lucena ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha presentado el balance económico del año pasado, un ejercicio en el que Aena obtuvo un beneficio neto por encima de los 2.000 millones de euros (frente a los 1.934 millones ganados un año antes).

Los ingresos han sido superiores a los 6.000 millones de euros (5.827,8 millones de euros en 2024).

Lucena, que ha sido presentado por el ministro de Transportes y movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado que España es el país con más tráfico aéreo de Europa y uno de los países con más tráfico aéreo del mundo, con récord tras récord en los últimos tres años.

Los aeropuertos de Aena funcionan bien, son eficientes, tienen unas tarifas aeroportuarias más competitivas del mundo y proporcionan unos dividendos apreciables a sus accionistas. "Aena es un modelo de referencia en el mundo", ha asegurado.

Por tanto, "para mí la pregunta relevante de los últimos años es por qué hay personas que con una insistencia digna de mejor causa" cuestionan la integridad de los activos de Aena, solicitan la transferencia de los aeropuertos a las comunidades autónomas y proponen bajar las tarifas aeroportuarias con criterios arbitrarios incompatibles con los criterios de una economía de mercado, propuestas que "provocarían un auténtico tiro al pie al sistema aeroportuario español".

Una mala regulación económica, ha señalado, "nos aboga al penoso modelo aeroportuario del aeropuerto de Castellón".

Lucena ha recordado que Aena se embarca en un periodo inversor muy importante a partir del año que viene, en el que va a multiplicar solo en la inversión regulada por 4,5 la del periodo actual, por lo que es de sentido común que las tarifas aeroportuarias, que son de las más competitivas de Europa, aumenten moderadamente.

A pesar de que se produzca un pequeño aumento de las tarifas para financiar la inversión que viene, las tarifas aeroportuarias van a seguir siendo, con mucha diferencia, unas de las más competitivas de Europa, ha insistido.

"Vamos a invertir en los próximos años para realmente transformar significativamente la faz de los aeropuertos españoles y ¿quién sabe qué aerolíneas va a haber volando en España dentro de 30 años?", lo que indica que las aerolíneas del presente no pueden determinar un futuro en el que no se sabe si serán las protagonistas, ha señalado en referencia a la críticas de Ryanair de las tarifas de Aena.

Por tanto, "me resulta incomprensible que varios gobiernos autonómicos, muchos diputados y senadores del primer partido de la oposición, en los últimos meses, cuestionen constantemente el modelo de Aena y quieran socavarlo", ha agregado.

En su opinión, "hay una tentación permanente de utilizar como un arma política arrojadiza para dar patadas al Gobierno en el trasero de Aena. Esto está pasando mucho y, a mí, lo que me sabe mal es que en algún momento puede dañar la calidad del sistema aeroportuario español".

Por otro lado, le parece que es una barbaridad que hay aerolíneas que piden desmembrar a Aena y auspiciar una expropiación legislativa en las Cortes Generales rebajando sus tarifas aeroportuarias para transferir dinero del bolsillo de los accionistas de Aena al de las aerolíneas.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Aena se siente perjudicada porque en los últimos años las líneas aéreas voluntariamente han subido mucho los precios de los billetes y esto retrae el tráfico de Aena y sus ingresos, ha explicado.