ACAIP-UGT denuncia una nueva agresión a dos funcionarios en la prisión de Albocàsser

ACAIP-UGT ha denunciado una nueva agresión a dos trabajadores del Centro Penitenciario de Castellón II, en Albocàsser, ocurrida ayer a las 9:50 de la mañana en el departamento de aislamiento. Según el sindicato, un interno inició una pelea con otro recluso y, cuando la situación parecía controlada, volvió a arremeter de forma sorpresiva y violenta contra los funcionarios que intervenían, causándoles lesiones; uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital para realizarle pruebas, mientras que el interno agredido inicialmente también fue evacuado por la gravedad de sus heridas.

El sindicato señala que el interno responsable padece patologías mentales diagnosticadas y cuenta con un historial de agresiones e incidentes en distintos centros penitenciarios, una situación que, aseguran, se repite con frecuencia en prisiones donde internos con trastornos mentales graves permanecen en módulos no adecuados. ACAIP denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no aborda de forma eficaz este problema y reclama la creación de unidades psiquiátricas penitenciarias, ya que los dos hospitales existentes son insuficientes para atender las necesidades reales del sistema.

Desde ACAIP-UGT también alertan del déficit de personal sanitario, especialmente de médicos, que supera el 72%, y de la falta de adaptación de las plantillas a una población reclusa cada vez más compleja y violenta. Recuerdan que los funcionarios de prisiones sufren una agresión cada 15 horas y exigen más medios humanos y materiales, el reconocimiento como agentes de la autoridad, protocolos eficaces y formación específica, al tiempo que trasladan su apoyo y desean una pronta recuperación a los trabajadores agredidos.