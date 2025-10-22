La Guardia Civil desarticula un grupo criminal especializado en robos

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza cometidos en las localidades de La Barona y Oropesa del Mar.

La noche del pasado jueves 16 de octubre, se recibió aviso de que varias personas habían sido sorprendidas mientras forzaban la puerta de un almacén de aceite en La Barona. Los autores, que llevaban el rostro cubierto para evitar ser reconocidos, huyeron del lugar en un vehículo en el que viajaban un total de cuatro ocupantes.

Pocas horas después, se tuvo conocimiento de un segundo intento de robo con fuerza en un local de ocio de un complejo turístico de Oropesa del Mar, donde los autores habrían sustraído diversas botellas de alcohol. El vehículo implicado en este segundo suceso coincidía plenamente con el descrito en el primero.

Ante estos hechos, Guardia Civil y Policía Local de Oropesa del Mar coordinaron un dispositivo conjunto que permitió la localización y detención de un vehículo sospechoso. En su interior viajaba únicamente el conductor, quien manifestó haber sido engañado por los demás implicados, haciéndole creer que acudían a otros lugares cuando en realidad estaban cometiendo los robos.

Tras la declaración de esta persona, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones, lo que permitió determinar que el vehículo efectivamente era el utilizado en los hechos delictivos y que viajaban en él tres acompañantes más. El análisis de las ropas y objetos que portaban los sospechosos permitió identificar a los tres presuntos autores.

En los días posteriores se estableció un amplio dispositivo de búsqueda, debido a que los implicados se encontraban en continuo movimiento entre distintas localidades de la provincia. Finalmente, el operativo compuesto por efectivos de los Puestos de la Guardia Civil de Oropesa del Mar, Benicàssim y Atzeneta del Maestrat culminó con la detención de los tres sospechosos y la investigación del conductor del vehículo. Las diligencias instruidas, junto con los tres detenidos y el investigado, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Castellón