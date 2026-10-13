El Grao de Castellón volverá a convertirse en escenario de una ‘Survival Zombie’ este sábado

Castellón celebrará este sábado, 17 de octubre, una nueva edición de la ‘Survival Zombie Halloween’ en el Grao. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Juventud, ofrecerá seis horas de ocio alternativo en las calles del distrito marítimo, con una propuesta que combina misterio, acción y resolución de enigmas.

La concejala de Juventud, Ester Giner, ha destacado que se trata de «una actividad totalmente gratuita dirigida exclusivamente a los jóvenes de nuestra ciudad con edades comprendidas entre 12 y 30 años», con un aforo de 400 personas. Los menores de entre 12 y 14 años deberán participar acompañados por una persona adulta.

El Casal Jove del Grao será el punto de recepción de los participantes, donde se entregarán las acreditaciones, los mapas y los materiales necesarios para el juego. La actividad se desarrollará desde las 22.00 horas hasta las 4.00 de la madrugada.

Una aventura con zombis, pistas y enigmas

La trama de este año comenzará con un mensaje de radio de la misteriosa Organización Pandora. Los participantes tendrán que sobrevivir a las hordas de zombis, seguir pistas y resolver enigmas por las calles y plazas del Grao, con la ayuda de militares y agentes secretos.

Giner ha explicado que la experiencia busca que los jóvenes puedan «liberar adrenalina, poner a prueba su ingenio, fomentar el trabajo en equipo y vivir desde dentro una auténtica película de misterio y acción real».

Por su parte, Luis Eduardo González, representante de Acero Producciones, ha recordado que la empresa lleva 15 años organizando este tipo de eventos por toda España, con más de 600 ediciones celebradas. Según ha señalado, la convocatoria del año pasado reunió a más de 400 personas y, para esta nueva edición, ya se habían registrado alrededor de 300 participantes.

Inscripciones gratuitas y normas de seguridad

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la web www.survivalzombie.es. Para recoger la acreditación será imprescindible presentar el DNI o un certificado de empadronamiento vigente.

La organización también ha recordado que el consumo de alcohol está totalmente prohibido durante la actividad. Las personas que presenten signos de haber consumido alcohol u otras sustancias quedarán excluidas del juego.

Además, se pide a los participantes que respeten las normas de circulación y extremen las precauciones durante los recorridos por las calles, teniendo en cuenta la presencia de vehículos, pasos de peatones, bordillos y otros elementos urbanos.