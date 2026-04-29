La Generalitat reorganiza el tratamiento de residuos tras el incendio en la planta de Reciplasa en Onda

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha puesto en marcha un plan de contingencia para reorganizar el flujo de residuos y garantizar el servicio en 46 municipios de la provincia de Castellón tras el incendio registrado el pasado domingo en la planta de Reciplasa en Onda.

El vicepresidente tercero y conseller, Vicente Martínez Mus, junto al director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, ha mantenido una reunión con representantes de los distintos consorcios para coordinar las medidas extraordinarias necesarias ante esta situación de emergencia.

El dispositivo ha permitido recalcular los flujos de tratamiento y redistribuir las cargas de trabajo entre diferentes plantas de la Comunitat Valenciana. De este modo, se ha podido mantener el servicio que prestaba la instalación afectada, que antes del incendio gestionaba entre 400 y 450 toneladas diarias de residuos, unas 150.000 al año.

Durante estos días, las distintas plantas de tratamiento están absorbiendo el volumen adicional de residuos mientras se define una solución más estable que permita mantener esta redistribución más allá del mes de mayo.

Martínez Mus ha asegurado que “el servicio ha estado garantizado desde el primer momento, de manera que los ciudadanos pueden seguir depositando sus residuos en los contenedores habituales, que son recogidos con normalidad y reciben el tratamiento adecuado”.

El conseller ha destacado que el plan de contingencia está funcionando y que, pese al incendio, “la recogida se realiza con normalidad y el tratamiento se ha derivado a plantas cercanas”, evitando así interrupciones en el servicio.

Asimismo, ha agradecido la colaboración del resto de instalaciones. “La solidaridad entre plantas ha sido clave para asumir este volumen adicional”, ha señalado, al tiempo que ha avanzado que se seguirá trabajando junto a los consorcios y Reciplasa para garantizar una gestión adecuada de los residuos en las próximas semanas.