La Generalitat refuerza la vigilancia en las Illes Columbretes con una inversión de 500.000 euros desde agosto

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha reforzado desde el pasado mes de agosto los servicios en la Reserva de las Illes Columbretes con el objetivo de garantizar la protección del enclave y la seguridad del personal.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha señalado que este refuerzo del dispositivo busca “evitar que las Columbretes queden expuestas a riesgos como la pesca ilegal, especialmente dada su ubicación a más de 50 kilómetros de la costa”.

Martínez Mus ha añadido que la vigilancia presencial es “insustituible” y no puede ser reemplazada por sistemas tecnológicos, ya que los guardas realizan tareas como el control de la vegetación, la toma de muestras, la colaboración con proyectos científicos y labores de auxilio marítimo.

Según ha informado la Conselleria, el refuerzo responde a la reducción de medios derivada de los recortes presupuestarios del Ministerio de Agricultura y Pesca y a la falta de encargo a la empresa pública TRAGSATEC, lo que ha obligado a la Generalitat Valenciana a incrementar los recursos humanos.

En los últimos meses se ha movilizado una inversión de 500.000 euros y se ha incorporado una tercera persona al servicio para evitar un menoscabo de las labores de vigilancia, atención a visitantes y mantenimiento del espacio natural protegido.

Martínez Mus ha advertido además de que la reducción de la vigilancia marina “puede tener efectos negativos sobre el medio terrestre, al tratarse de ecosistemas estrechamente interconectados”, y ha señalado que la comunidad científica ha alertado del riesgo que estos recortes suponen para la conservación del enclave y para proyectos de investigación.

El conseller ha afirmado que el Gobierno de España “nos ha dejado solos y vamos a hacer todo el esfuerzo posible, pero hay que denunciarlo reiteradamente, ya que no nos está atendiendo y nos ha abandonado en lo que se refiere a las islas Columbretes”.

Hasta este verano, el dispositivo de vigilancia estaba compuesto por dos equipos de cuatro guardas que se alternaban cada quince días, lo que garantizaba presencia permanente las 24 horas durante todo el año. Con la reducción de efectivos, la plantilla se ha recortado a la mitad y el personal del Gobierno central solo está presente en uno de los dos turnos.

Las Islas Columbretes, de origen volcánico y con elevada biodiversidad, están declaradas parque natural por la Generalitat y Reserva Marina de Interés Pesquero por el Estado. Además, cuentan con figuras de protección como Red Natura 2000, ZEPA, LIC, ZEC y ZEPIM.

La gestión del enclave se articula desde 1997 mediante convenios de colaboración entre la Generalitat Valenciana, competente en el ámbito terrestre como gestora del parque natural, y el Gobierno de España, responsable del medio marino. El convenio vigente fue firmado en 2019 y prorrogado en 2022, y había permitido hasta ahora una vigilancia continuada.