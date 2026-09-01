La Generalitat reclama al Gobierno una gestión conjunta para proteger la costa entre Castellón y Sagunto

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reclamado al Gobierno central que escuche a los afectados por los problemas de regresión y deslindes de la costa valenciana.

Martínez Mus se ha reunido con vecinos afectados y con representantes de la Federación Mar Nostra, una organización que agrupa a municipios, asociaciones y vecinos del litoral entre Castellón y Sagunto.

Durante el encuentro, los participantes han coincidido en criticar la que consideran una "mala aplicación" de la Ley de Costas. Martínez Mus ha defendido que los problemas del litoral "ya no pueden abordarse municipio a municipio" y ha señalado que la regresión costera y la pérdida de playas "exigen una respuesta conjunta".

La Generalitat recuerda que el tramo entre Castellón y Sagunto cuenta desde 2015 con una estrategia que contempla más de una veintena de actuaciones todavía pendientes de ejecución.

Martínez Mus también ha reiterado el rechazo del Consell a la modificación del Reglamento General de Costas planteada por el Gobierno. A su juicio, cualquier actuación sobre el litoral debe basarse en "criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo".

La Generalitat ya ha presentado alegaciones al proyecto y asegura que continuará defendiendo los intereses de la Comunitat Valenciana.