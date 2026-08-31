La Generalitat prepara una nueva Ley Forestal y destina 2,7 millones a recuperar las zonas quemadas de la Vall d’Uixó

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell presentará en las próximas semanas la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana. La futura norma incluirá un sistema de pago por servicios ambientales para compensar económicamente a propietarios y gestores forestales que contribuyan a conservar los montes, prevenir incendios y proteger los ecosistemas.

El anuncio se ha realizado esta mañana en la casa de Cultura de Artana, durante la presentación del Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental de las zonas afectadas por el incendio de la Vall d’Uixó, que comenzó el pasado 25 de julio y afectó a 12 municipios y 9.568 hectáreas, de las que 8.509 eran terreno forestal. La Generalitat inicia este lunes las obras de la primera fase, con una inversión de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Las actuaciones se desarrollarán en dos fases. La primera contempla la apertura de 3 nuevos viales forestales, la mejora de otros caminos y pistas y la retirada de arbolado quemado o con riesgo de caída. La segunda se centrará en el control de la erosión, la regulación hidrológica y la recuperación de la vegetación, con especial atención a la regeneración natural y a especies autóctonas como el alcornoque.