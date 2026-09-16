La Generalitat invierte más de 1,8 millones de euros para recuperar el patrimonio cultural de Els Ports

La Generalitat ha destinado más de 1,8 millones de euros entre 2024 y 2026 a un total de 17 actuaciones de conservación, rehabilitación y mejora del patrimonio cultural de Els Ports. Los trabajos se desarrollan en Castellfort, Herbers, Morella, Olocau del Rey, Zorita del Maestrazgo, Palanques, Portell de Morella, Forcall y Todolella.

Entre las actuaciones destacan las intervenciones en la ermita de la Mare de Déu de la Font de Castellfort, el Castell del Baró d’Herbers, el Acueducto de Santa Llúcia de Morella, el Castillo de Olocau del Rey, el Santuario de la Virgen de la Balma, las pinturas rupestres de los Cingles, la muralla de Portell de Morella y la iglesia del Convent de Dominicos de Forcall.

La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, han visitado varias de estas actuaciones, entre ellas las obras de Sant Cristòfol de Todolella y los proyectos de restauración de los castillos de Portell de Morella y Olocau del Rey.

Fabregat ha destacado que la conservación del patrimonio de los pequeños municipios permite dinamizar el territorio, mejorar el atractivo de los pueblos y generar actividad económica y oportunidades vinculadas a la cultura y el turismo.

300.000 euros para la muralla de Portell

En Portell de Morella, la Generalitat ha destinado 300.000 euros entre 2025 y 2026 para la conservación y rehabilitación del conjunto fortificado. La actuación incluye 150.000 euros para la puesta en valor del tramo oeste de la muralla y otros 150.000 euros para su entorno.

En Olocau del Rey, la inversión alcanza los 450.000 euros, repartidos en tres anualidades de 150.000 euros, para avanzar en la recuperación del castillo mediante trabajos arqueológicos, de consolidación, accesibilidad e interpretación.

Por su parte, Todolella contará en 2026 con 150.000 euros para reparar las patologías y actualizar las instalaciones de Sant Cristòfol. Esta cantidad se suma a otros 190.000 euros destinados anteriormente a su consolidación estructural.

Redorat ha señalado que la recuperación de Sant Cristòfol permitirá avanzar hacia la futura reapertura de este espacio, al que ha definido como un lugar de devoción y encuentro de carácter comarcal.

Más apoyo frente a la despoblación

Durante la visita a La Mata de Morella, Redorat también ha destacado el incremento de la financiación destinada a los municipios pequeños a través del fondo de cooperación contra la despoblación.

Según los datos facilitados por la Generalitat, La Mata ha pasado de recibir 14.430 euros en 2023 a 21.021 euros en 2026, lo que supone un incremento del 44 %. El Consell ha establecido además un mínimo anual de 15.000 euros para los municipios en riesgo de despoblación.