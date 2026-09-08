La Generalitat invierte 330.000 euros en estabilizar un talud junto a un colegio de La Vilavella

La Generalitat ha invertido 330.000 euros en las obras de estabilización de un talud situado junto al Centre Educatiu Don José Alba, en La Vilavella, uno de los municipios afectados por el incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d’Uixó.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado este martes los trabajos, que comenzaron pocos días después del incendio por la vía de emergencia, tras detectarse la afección del talud al entorno del centro educativo.

La actuación se desarrolla en la parte posterior del colegio, donde se habían detectado problemas de estabilidad, erosión y movimientos superficiales del terreno, con riesgo potencial de desprendimientos. Las obras, que se prolongarán durante las próximas semanas, coincidirán parcialmente con el inicio del curso, aunque solo afectarán a una parte del patio del recinto.

Martínez Mus ha destacado que los trabajos se han “agilizado al máximo” para reducir las molestias durante el inicio del curso y ha señalado que la actuación permitirá también mejorar la infraestructura para prevenir escorrentías ante futuros episodios de lluvias intensas.

La alcaldesa de La Vilavella, Anna Carratalà, ha agradecido la “rápida actuación” de la Generalitat y ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones para hacer frente a las consecuencias del incendio.

El fuego declarado el 25 de julio afectó a 12 municipios y 9.568 hectáreas, de las que 8.509 eran de superficie forestal. Para la recuperación de las zonas afectadas, la Generalitat ha puesto en marcha un plan dotado con 2,7 millones de euros, que contempla actuaciones en caminos y pistas forestales, retirada de árboles y sedimentos y trabajos posteriores de control de la erosión, regulación hidrológica y recuperación de la vegetación.