La Generalitat alega contra el nuevo deslinde de la costa de Almassora

La Generalitat ha presentado alegaciones contra la propuesta del Gobierno central para modificar el deslinde de la costa de Almassora, en un tramo de unos 3,4 kilómetros entre el límite sur del Puerto de Castellón y el paseo Vora Riu, en la playa de la Gola.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que la Generalitat estará “frontalmente contra esa propuesta de deslinde” y ha criticado que Almassora lleve años reclamando mejoras para su litoral.

“En lugar de tener una respuesta en ese sentido del Gobierno español, lo que tiene es una nueva propuesta de deslinde que puede afectar otra vez a muchas personas que viven allí”, ha señalado.

Las alegaciones consideran que la delimitación propuesta no se ajusta a la realidad física y urbanística consolidada de la zona y puede generar nuevas afecciones sobre vecinos y propietarios.

Martínez Mus ha defendido que “la protección de la costa no puede hacerse de espaldas a la realidad de nuestros municipios” y ha reclamado que se tenga en cuenta la configuración actual del frente litoral.

La Generalitat también advierte de que el nuevo deslinde podría dificultar obras de mejora y modernización de las edificaciones existentes. “La Generalitat se mantendrá firme en la defensa de los vecinos y propietarios afectados y seguirá reclamando al Gobierno central que rectifique esta propuesta”, ha afirmado el conseller.