Las gaiatas iluminan la noche de Castellón y rememoran el origen de la ciudad en el desfile de la Magdalena

Las calles de Castellón se llenaron de luz y tradición con el Desfile de Gaiatas, acto que puso el broche final al día grande de las fiestas de la Magdalena 2026 tras la Romeria de les Canyes y su posterior “Tornà”. El desfile sirvió para presentar por primera vez ante toda la ciudad las gaiatas y gaiatas infantiles de los 19 sectores, símbolos de estas celebraciones que rememoran el traslado fundacional de la ciudad desde la colina de la Magdalena hasta la llanura.

La principal novedad de esta edición fue la creación de un monumento gaiatero colectivo frente a la tribuna de autoridades. Cada comisión fue colocando un farolillo hasta completar la estructura, que fue rematada por Agustín Mon, uno de los mayores defensores del símbolo de las fiestas y figura clave para que el Desfile de Gaiatas obtuviera la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Además, por primera vez las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, encabezaron el desfile, lo que les permitió contemplar desde la tribuna todos los monumentos presentados por las comisiones.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destacó que este desfile “supone la exaltación del símbolo más importante de nuestras fiestas y de la misma historia fundacional de Castellón”. La primera edil subrayó también el trabajo de las 19 comisiones gaiateras, cuyo esfuerzo durante meses en el Almacén de Gaiatas ‘Pepín Marco’ hace posible que la ciudad disfrute cada año del principal emblema de la Magdalena en todo su esplendor.