FUGA Penyagolosa Trails calienta motores con un test de producto junto a atletas élite en Penyeta Roja

Castellón ya respira ambiente de Penyagolosa en la previa de la gran cita. Las pistas de atletismo de Penyeta Roja acogieron este jueves un test de producto organizado por Kailas FUGA, Suunto y Nutrinovex, en el que los corredores fueron los grandes protagonistas de una sesión pensada para activar las piernas y afinar sensaciones antes del sábado.

Con un recorrido de menos de cinco kilómetros, la actividad permitió a los participantes soltar piernas en un ambiente distendido, al tiempo que compartían experiencia directa con atletas de élite y representantes de las marcas. Una iniciativa que combina preparación física y cercanía en los días previos a la competición.

La jornada contó con la presencia destacada de José Ángel Fernández “Canales”, triple campeón de la MiM y actual poseedor del récord, quien ejerció de anfitrión junto a otras figuras del trail como Inés Astrain, récord femenino de la MiM el pasado año, y Mercedes Pila, habitual en los podios de Penyagolosa. También participaron Fran y Manu Anguita, además de corredores del FUGA Mountain Club.

Durante la sesión, los asistentes tuvieron la oportunidad de probar en condiciones reales zapatillas de Kailas FUGA, dispositivos de Suunto y productos de nutrición de Nutrinovex, resolviendo dudas y recibiendo recomendaciones tanto de las propias marcas como de los atletas.

Más allá del entrenamiento, la actividad sirvió para reforzar el sentimiento de comunidad entre corredores y marcas en la antesala de la prueba, consolidando el ambiente que ya se vive en Castellón.

La programación de FUGA Penyagolosa Trails continúa este viernes con la Expo Trail, de 11:00 a 21:00 horas, mientras que esta próxima medianoche se dará la salida a la CSP, marcando el inicio de un intenso fin de semana de competición.