La Fira Trovam celebra en Castelló su 13ª edición centrada en la reconstrucción del sector musical

El Institut Valencià de Cultura ha presentado la decimotercera edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en Castellón de la Plana. La cita, consolidada como el gran punto de encuentro del sector musical valenciano, está impulsada por la Valencian Music Association (VAM!) y cuenta con el apoyo principal del Institut Valencià de Cultura, además de la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Castellón.

En la presentación han participado la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriz Traver; la concejala de Cultura de Castellón, María España; la diputada de Juventud, María Tormo; y el director de la Fira, Armand Llàcer, quienes han destacado la consolidación del encuentro tanto a nivel profesional como en su vertiente abierta al público.

Tres días de música y encuentros profesionales

Durante tres jornadas, la Fira Trovam ofrecerá una intensa programación artística y profesional, con talleres, mesas redondas y más de 50 conciertos abiertos al público. Este año, la reconstrucción del sector musical tras la riada de 2024 será uno de los ejes temáticos de las actividades profesionales, que incluirán speed meetings, encuentros rápidos entre promotores, programadores y empresas del sector.

También se impartirán talleres sobre producción, gestión de escenarios, restauración en eventos musicales y marketing en redes sociales, y se debatirá en mesas redondas sobre internacionalización, fotografía de la música en directo o la gestión cultural ante la adversidad.

Converses del Trovam y conciertos destacados

Vuelven también las ‘Converses del Trovam’, charlas distendidas con artistas, que este año contarán con el rapero Nach junto a la periodista Thaïs Peñalver, y con Sergio Sastre (Miss Caffeina) acompañado de Marta Fullera, periodista de Onda Cero.

El cartel artístico incluirá a figuras valencianas como Cactus, Esther, La Maria, Pau Alabajos, Pep Mirambell, Tenda, Bèrnia o Cien Galgos, junto a artistas estatales como Pablopablo, Jero Romero, Carolina Fernández ‘La Chispa’, Ebri Knight, Sergi Carbonell o Viva Belgrado.

Además, el espectáculo conjunto de la pianista Lucía Fumero y la trombonista Rita Payés se estrenará en el marco de la feria.

Proyección internacional

La Fira Trovam refuerza este año su apuesta por la internacionalización del talento valenciano con los programas Trovam Airlines y Trovam EUxChange, que promueven intercambios con festivales y entidades de Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Austria, Chipre, Países Bajos y Francia.

Un encuentro consolidado

La Fira Valenciana de la Música Trovam es posible gracias al apoyo del Institut Valencià de Cultura, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Castellón, y la participación del Ministerio de Cultura, Turisme Comunitat Valenciana, AIE, Es Música, ARTE, Radio 3, Onda Cero y À Punt Mèdia, entre otros.

Además, cuenta con el patrocinio de Vibra Mahou y el respaldo de entidades del sector musical como Live Nation, The Spanish Wave o FEVIM.