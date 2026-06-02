Figueroles acogerá el Día de la Provincia 2026 coincidiendo con el 300 aniversario de su constitución como pueblo

Figueroles será la sede del Día de la Provincia 2026. Así lo ha anunciado este martes la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, durante una visita al municipio de l’Alcalatén junto al alcalde, Óscar Escrig.

La celebración tendrá lugar el próximo 2 de octubre, coincidiendo con el 300 aniversario de la constitución de Figueroles como pueblo.

"Queremos sumarnos a una efeméride tan especial como es el 300 aniversario de Figueroles", ha destacado Barrachina, quien ha subrayado además el compromiso de la institución con los municipios más pequeños.

La presidenta provincial ha señalado que "Figueroles será protagonista junto a los galardonados que hacen grande la provincia de Castellón con su arte, su proyección deportiva, su solidaridad y su apuesta por la innovación".

Durante el acto se entregará la Alta Distinción de la Provincia al artista Juan García Ripollés. Además, la tenista Sara Sorribes recibirá el Mérito Deportivo; el escultor y pintor Melchor Zapata, el Mérito de las Artes; la empresa Arkadia Space, el Mérito a la Innovación; y el Teléfono de la Esperanza, el Mérito Solidario.

Figueroles toma así el relevo de Aín y Tírig, municipios que han acogido las dos últimas ediciones de una celebración que la Diputación ha acercado al interior de la provincia.