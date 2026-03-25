La I Feria de Abril de Port Castelló combinará ocio, cultura y gastronomía del 24 al 26 de abril

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha presentado esta mañana la primera edición de la Feria de Abril en PortCastelló, que se celebrará del 24 al 26 de abril. Ibáñez ha estado acompañado por la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; y Silvia Carrillo, representante del festival Mar Flamenc, empresa organizadora del evento.

Se trata de un evento familiar y mayoritariamente gratuito que combina ocio, cultura y gastronomía, con el objetivo de dinamizar la zona lúdica del puerto y generar un impacto económico en el entorno. La iniciativa está organizada por Mar Flamenc, en colaboración con la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castellón.

Según Ibáñez, la feria prevé movilizar a cerca de 10.000 personas y se desarrollará en distintos espacios del recinto portuario, incluyendo el Moll de Costa, el edificio cultural Moruno y la Sala Grau del Gran Casino, donde se instalará un mercadillo de moda flamenca.

El programa arrancará el viernes por la tarde con un tardeo, seguido del encendido de luces y un desfile de trajes de flamenca para “lograr la máxima ambientación”, según ha explicado Ibáñez. El presidente ha destacado que la feria “incluye una programación variada dirigida a todos los públicos, con especial atención al público familiar e infantil”, y se suma a otras iniciativas del puerto, como Grau de Circ o Escala a Castelló.

Conciertos, talleres y actividades para todos los públicos

Entre los principales atractivos destacan los conciertos del cantaor flamenco Potito (entrada previa requerida) y los espectáculos de baile flamenco de Lidón Patiño y Aida Lara, con posibilidad de cena. También habrá actuaciones gratuitas de Jairo de Remache, Patxi Ojana y tributos a Andy & Lucas y Gipsy Kings, además de sesiones de DJ’s temáticos.

El evento incluye una exposición de trajes de sevillana en el edificio Moruno, paseos en carruajes y tren turístico, clases de sevillanas, exhibiciones de baile, proyección del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés y un divertido ‘flash mob’. Para el público infantil habrá talleres de baile, zona de lectura y juegos, manualidades y un hinchable cedido por el Club Deportivo Castellón.

Un puerto más abierto y conectado con la ciudad

Ibáñez ha resaltado la colaboración institucional y el apoyo de la sala Moll de Costa, agradeciendo al Ayuntamiento y a la Concejalía de Turismo “su implicación para posicionar el puerto como espacio de encuentro y convivencia”. “Transformar la actividad portuaria en riqueza social, cultural y urbana es posible, y entre todos lo estamos demostrando”, ha asegurado.

Por su parte, Miralles ha destacado que la feria ejemplifica el modelo de colaboración Puerto-Ciudad, dinamizando espacios y contribuyendo a la desestacionalización turística del Grao. Además, la edil ha subrayado que eventos como este suponen un "impulso para la economía local, aumentando la actividad en hostelería, comercio y turismo".

Finalmente, Giner ha valorado la apertura del Grao y del puerto a la ciudadanía, destacando que iniciativas como la Feria de Abril sitúan a Castellón “en el mapa de toda España”.