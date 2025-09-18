La exconsellera Salomé Pradas imparte este semestre clases de Derecho Civil en la UJI

La excosellera de Justicia e Interior Salomé Pradas imparte clases de Derecho Civil durante este semestre en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

Pradas está investigada en la causa que investiga la gestión de la dana registrada el 29 de octubre de 2024 que arrasó con gran parte de la provincia de Valencia y causó 229 fallecidos.

Según han explicado fuentes de la UJI, la exconsellera ha sido contratada temporalmente como profesora sustituta tras presentarse a una convocatoria ordinaria para la constitución de bolsa de trabajo para profesorado sustituto.

Salomé Pradas es licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón (promoción 1996-2000). Ha ejercido como abogada y ha sido profesora asociada adscrita al Departamento de Derecho Privado de la Universitat Jaume I de Castellón en el Curso 2008/2009 -Derecho Civil- y en los cursos 2012/2013 y 2013/2014 -Derecho Mercantil-.