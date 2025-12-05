PUENTE DE LA INMACULADA

Excelentes previsiones de ocupación para un puente con temperaturas casi primaverales

En el interior destinos como Morella o Montanejos alcanzarán el lleno total mientras que en la costa, la ocupación rondará el 85%

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen de un sendero REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/11/2025
Castellón.- Diputación invierte 230.000 euros en la adecuación de los senderos públicos homologados | Europa Press

La provincia de Castellón afronta el puente de la Inmaculada con excelentes previsiones turísticas, especialmente en el interior, donde destinos como Morella o Montanejos alcanzarán el lleno total. En la costa, la ocupación rondará el 85%, unas cifras que el sector considera muy positivas pese a que la nieve temprana en las estaciones de esquí pueda restar algo de demanda en zonas de interior. El presidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, destaca que la provincia consolida una evolución favorable al haberse empezado a romper la estacionalidad y al registrar un notable incremento del turismo entre septiembre y diciembre.

El sector hotelero señala que, aunque la demanda entre enero y marzo sigue siendo muy baja, el comportamiento de los últimos meses confirma un cambio de tendencia que beneficia tanto a los establecimientos del litoral como a los del interior. Además, la meteorología acompañará durante este puente festivo, con temperaturas más cálidas de lo habitual para esta época del año, un factor que podría impulsar aún más las reservas y las escapadas de última hora.

La llegada de una masa de aire cálido subtropical elevará los termómetros hasta valores inusuales para diciembre, alcanzando mañana sábado máximas de 24 grados en zonas del litoral. Este episodio de temperaturas altas se mantendrá durante los próximos días, contribuyendo a reforzar las buenas perspectivas para el sector turístico castellonense en uno de los puentes más importantes del año.

