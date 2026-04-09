El ‘Ecodorsal’ regresa a FUGA Penyagolosa Trails con cinco plazas directas para 2027

A nueve días de la celebración de FUGA Penyagolosa Trails, la organización ha recordado el funcionamiento del ‘Ecodorsal’, una iniciativa que busca fomentar el respeto al entorno natural y que ofrece a los participantes la posibilidad de obtener una plaza directa para la edición de 2027.

Cada año, miles de corredores optan a participar en la prueba a través de un sorteo. Sin embargo, durante la carrera existe una alternativa para asegurar la inscripción en la siguiente edición: transportar los propios residuos hasta la meta.

A lo largo del recorrido es habitual el consumo de geles, barritas y otros productos que generan envoltorios. El ‘Ecodorsal’ plantea que estos desechos no se abandonen en el entorno y acompañen al corredor hasta el final. Para ello, se habilitará en Sant Joan de Penyagolosa un punto de recogida donde los participantes podrán depositarlos.

Los voluntarios registrarán los residuos junto al número de dorsal, y todos los corredores que participen en la iniciativa entrarán automáticamente en el sorteo de cinco plazas directas para FUGA Penyagolosa Trails 2027, evitando así el proceso habitual.

Esta acción, ya presente en anteriores ediciones, forma parte de las medidas impulsadas por la organización para reducir el impacto ambiental de la prueba y reforzar la implicación de los participantes en el cuidado del entorno.

Con este recordatorio en la recta final previa a la carrera, la organización insiste en que la sostenibilidad del evento depende también de las decisiones individuales de cada corredor durante el recorrido.