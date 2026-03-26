El EACC de Castellón acoge cine experimental en directo y un nuevo taller infantil este fin de semana

El Institut Valencià de Cultura presenta este fin de semana en el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) dos nuevas propuestas culturales que combinan la cinematografía con la experimentación artística y actividades dirigidas al público infantil.

Por un lado, el jueves 27 de marzo a las 20.00 horas, el EACC acogerá una nueva sesión del ciclo Espai Cinema con la proyección del documental ‘Nanook of the North. Nanuk, el esquimal’ (Robert J. Flaherty, 1922), considerado el primer largometraje documental de la historia del cine.

La proyección contará con una banda sonora original interpretada en directo por un ensemble de tres improvisadores, bajo la dirección del compositor y saxofonista Josep Lluís Galiana. Estará acompañado por Jesús Gallardo a la percusión, Matías Riquelme al violonchelo y Amadeu Marín a la guitarra.

Los músicos, integrantes del Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló, presentarán una propuesta basada en el concepto de “improcomposición”, que combina una estructura previa con la improvisación musical en tiempo real, adaptándose a las imágenes del filme.

Por otro lado, el viernes 28 de marzo, de 11.00 a 13.00 horas, el EACC acogerá una nueva edición del ciclo ‘Pantonas’, con un taller creativo dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años.

El taller estará impartido por las artistas Júlia Badia y Glòria Esteve, de Bonavista Taller, quienes propondrán una actividad que combina técnicas tradicionales y contemporáneas. Los participantes trabajarán en la creación de una paleta cromática inspirada en una estación del año, explorando la organización de formas y colores.

La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del correo electrónico: didactica_eacc@ivc.gva.es. Con estas iniciativas, el EACC refuerza su apuesta por acercar la cultura contemporánea a todos los públicos mediante propuestas innovadoras y participativas.