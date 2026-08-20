Dos detenidos por tráfico de drogas y un robo con fuerza en San Mateo

La primera actuación tuvo lugar durante la mañana del pasado 17 de agosto en la carretera CV-11, en el marco de un Dispositivo Operativo en Vía Pública (DOVP). Los agentes dieron el alto a un vehículo y, ante el nerviosismo mostrado por su conductor, procedieron a identificarlo y registrar el automóvil. Durante la inspección localizaron 14 dosis de cocaína ocultas en el interior del vehículo. Además, el conductor fue propuesto para sanción por carecer del seguro obligatorio y circular con la ITV caducada.

La segunda intervención se inició a raíz de una denuncia por un robo con fuerza cometido en el bar de la asociación de jubilados de San Mateo, donde se sustrajo dinero en efectivo y varios boletos de lotería. Los agentes iniciaron una investigación que permitió localizar e identificar al supuesto autor de los hechos, que fue detenido el pasado 18 de agosto.

Los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaroz. Ambas actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil de San Mateo.